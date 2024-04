Garçom que serviu Taylor Swift e Travis Kelce em restaurante de Los Angeles revela experiência de gorjeta

TAylor Swift e Travis Kelce visitaram recentemente o Madeo Ristorante localizado em West Hollywood durante seu passeio em Los Angeles em 24 de abril, depois que Swift lançou seu último álbum “The Torture Poets Department”.

Taylor Swift supostamente dá dicas extremamente boas

A captura impressionante de Travis Kelce surpreende Taylor quando Mahomes lança um passe do palco em um evento

Depois que ela saiu do restaurante, um repórter da People conversou com o garçom que cuidava do casal de celebridades e mencionou ela deu uma gorjeta extremamente boa.

“Ela é super doce”, disse o servidor “Eles foram super legais. Muito muito bom. Ela deu uma gorjeta muito, muito boa.”

De acordo com outras pessoas que serviram Taylor durante os jogos de Kelce com o Kansas City Chiefs, ela distribuiria notas de US$ 100 para compras simples. Como muitos sabem, sua Eras Tour foi um empreendimento de bilhões de dólares.

Parece que a turnê está longe de terminar, e agora que ela lançou seu novo álbum provavelmente irá adicionar as novas músicas ao setlist.

Swift anunciou o álbum durante o Grammy Awards em 4 de fevereiro e sua loja oficial começou a aceitar pré-encomendas do projeto no mesmo dia. O set foi lançado no dia 19 de abril, junto com seu primeiro single, “Fortnight”, com participação de Post Malone.

Departamento de Poetas Torturados (abreviado como TTPD) foi inicialmente lançado à meia-noite ET de 19 de abril como um álbum digital padrão de 16 músicas para download, bem como uma variedade de configurações físicas de 17 músicas (mais detalhes sobre as diferentes versões posteriormente nesta história).

Com 1,9 bilhão vendidos, Departamento de Poetas Torturados tornou-se instantaneamente o álbum mais vendido de 2024 até agora neste ano. O segundo álbum mais vendido, contando as vendas semanais de janeiro até o presente, é Cowboy Carter, de Beyoncé, com 228 mil cópias vendidas no total.