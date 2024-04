Gene Simmons adotando IA e diz que o KISS está pronto para se apresentar como hologramas

Reproduzir conteúdo de vídeo



Gene Simmons não está se juntando a outros músicos ameaçados pelo uso emergente de IA nos negócios – na verdade, ele está se inclinando para isso e está pronto para viver como um holograma na música.

O vocalista do KISS falou conosco no “TMZ Live” na quinta-feira sobre a próxima residência de avatar digital da banda… dizendo que ele e seus companheiros de banda estão prontos para arrasar como pixels digitais nos próximos anos, porque se não o fizerem, eles simplesmente tornar-se notícia de ontem.

Gene nos conta que apesar de sua banda nunca mais fazer turnê como KISS em carne e osso, as coisas para eles estão apenas começando – isso depois vendendo todo o seu catálogo de músicasnome e semelhança com a Pophouse Entertainment por cerca de US$ 300 milhões.

Quanto a saber se os fãs do KISS vão adotar versões holográficas deles no palco em vez de carne, Gene diz que eles não terão escolha a não ser… porque a tecnologia evoluiu tanto que todo o show será diferente de tudo que alguém já viu antes. Ele está provocando um show delicado aqui, apenas ouça.

Gene continua dizendo que viu os primeiros fragmentos do show que está acontecendo, e compara-o aos fenomenais shows de holograma do ABBA em Londres… dizendo que os shows do KISS vão tirar as pessoas da água.

Simplificando, é multidimensional, grandioso e incrível de cair o queixo… então as pessoas não sentirão falta do componente humano quando os shows começarem em 2027. E, panorama geral… ele não tem nenhum problema adaptando-se aos tempos e apoiando-se na tecnologia para garantir que o KISS continue vivo.