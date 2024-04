Gene Simmons defende o visual de ‘Bad Girl’ de JoJo Siwa, não se importa com comparações

Gene Simmons está chegando JoJo Siwa A defesa de depois que a internet alegou que ela estava roubando a estética do icônico roqueiro com toda a sua personalidade de “garota má”… porque o roqueiro gosta disso.

O cantor do KISS disse ao TMZ… ele gosta do novo visual “demoníaco” de JoJo, elogiando sua nova vibração mais ousada como durona, e acrescentando… qualquer um que a odeie, simplesmente não entende e pode ficar com ciúmes.

A fiança de Gene vem depois de JoJo atingiu o tapete vermelho Segunda-feira com um macacão de malha totalmente preto no iHeartRadio Music Awards.

JoJo anunciou que estava entrando em uma era mais adulta de sua carreira no início de março, como parte do lançamento de sua nova música, “Karma”. Embora muitos tenham lutou para abraçar Com o estilo mais sombrio do ex-aluno de “Dance Moms”, JoJo parece comprometida com o visual exagerado no futuro.