Gervonta Davis reage às alegações de Floyd Mayweather ‘sendo mantido refém em Dubai’: Ele tem que devolver esse dinheiro às pessoas

Gervonta Davis e Floyd Mayweather parecem estar em desacordo mais uma vez, reacendendo sua rivalidade contínua. Davis, uma vez Mayweatherprotegido de Mayweather e lutador sob sua bandeira da Mayweather Promotions, teve um relacionamento turbulento com a lenda do boxe, principalmente depois Davis tornou-se campeão mundial em 2017.

No final de 2022, Davis separou-se da Mayweather Promotions e seguiu sua carreira sob a orientação do conselheiro existente Al Haymon.

A coragem de Floyd Mayweather foi testada quando o acrobata o escolheu durante um show ao vivoInstagram

Uma rivalidade contínua

Ao longo dos cinco anos de associação, houve momentos em que Davis e Mayweather apresentaram uma frente unida, mas também houve casos em que as suas divergências eram evidentes, com ambos a atirarem-se um contra o outro através dos meios de comunicação social e online.

Depois que um fã no Twitter brincou com Davisdizendo: “Deixe-me descobrir Floyd sendo mantido refém em Dubai”, Gervonta não hesitou em responder.

“Ele tem que devolver esse dinheiro às pessoas”, Davis escreveu.

“Se eu estiver mentindo, diga a ele para ir ao vivo agora. Ele também está preso lá há um minuto.”

Davis já havia acessado as redes sociais e postado um vídeo de Mayweatherque ele interpretou como sendo dirigido a ele.

“Muitas vezes o que esses lutadores estão olhando – eles estão olhando para Floyd com os carros, eles estão olhando para Floyd sendo chamativo”, Mayweather disse.

“Cara, escute, eu fiz tantos sacrifícios. Vocês estão olhando para os resultados finais.

“E [when I was] campeão com centenas de milhões no banco, eu ainda estava trabalhando naquela academia.

“Vocês estão preocupados com suas roupas, com a aparência de suas botas, preocupados com as coisas erradas. Muitos de vocês, lutadores, vivem de cheque em cheque.”