Girthmasterr consideraria Yeezy Porn e quer comprar uma casa para a mãe

Falando em sua mãe, perguntamos a Girthmasterr como ela se sente sobre seu filho fazer pornografia… e com base no clipe, parece que ela concorda totalmente!

ICYMI … Girthmasterr’s explodindo on-line depois de revelar que ganha entre US$ 40 mil e US$ 80 mil por mês no OnlyFans – com os fãs correndo para o Pornhub para ver seu membro do tamanho de uma garrafa de vinho.