Gisele Bundchen festeja com o namorado Joaquim Valente em Miami, mas nega crossover com Brady

Gisele Bündchen foi vista em Miami muito apaixonada por seu novo namorado, Joaquim Valentedias depois de negar que estava tendo um caso com ele enquanto ainda era casada com Tom Brady.

A ex-modelo da Victoria’s Secret, 43, visitou no sábado sua nova propriedade em Miami, que está atualmente em construção, informou a Page Six.

O abraço chamativo de Gisele Bündchen com Joaquim Valente

A supermodelo brasileira foi vista com seu instrutor de jiu-jitsu, 36, que caminhava ao lado dela na saída do canteiro de obras.

Bündchen estava vestido casualmente com uma calça jeans larga e uma camisa bege de botão.

Ela pendurou uma bolsa YSL surrada no ombro e calçou um par de chinelos marrons.

Giselemãe de dois filhos com quem divide Brady, Benjamin14 e Viviane11 anos, prendeu os cabelos em um coque solto e parecia não usar maquiagem para a visita à sua próxima casa.

Valente optei por shorts pretos e uma camiseta preta combinando com tênis cinza.

Gisele nega rumores de infidelidade de Tom Brady

O passeio aconteceu uma semana depois que a supermodelo falou publicamente sobre seu relacionamento com o profissional de artes marciais pela primeira vez.

Em entrevista ao New York Times, Bündchen foi perguntado se ela começou a namorar Valente antes de seu divórcio em outubro de 2022 do heptacampeão do Super Bowl Tom Brady.

“Isso é mentira”, ela disse categoricamente. “Isso é algo que acontece com muitas mulheres, que são culpadas por terem a coragem de abandonar um relacionamento doentio e são rotuladas de traidoras.

“Eles têm que lidar com suas comunidades. Eles têm que lidar com suas famílias. É claro que, para mim, isso é um pouco ampliado”, acrescentou o brasileiro. “Ninguém sabe realmente o que está acontecendo entre duas pessoas, apenas as duas pessoas no relacionamento.”

Gisele e Joaquim, profundamente apaixonados

O novo casal se conheceu em dezembro de 2021, mas começou a namorar até meados de 2023, segundo relatos.

Em fevereiro de 2024, uma fonte próxima ao casal confirmou ao Page Six que eles estavam “profundamente apaixonados”.

Bündchen nem sempre foi tão aberta sobre seu romance com o especialista em jiu-jitsu, e ainda no ano passado encerrou as especulações de namoro durante uma entrevista para a Vanity Fair.

“Ele é nosso professor e, o mais importante, é uma pessoa que admiro e em quem confio”, disse ela em março de 2023. “É muito bom ter esse tipo de energia, ter meus filhos perto desse tipo de energia.”