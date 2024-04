‘Give Holloway 600k’: Lutadores reagem ao nocaute ‘BMF’ de Max Holloway sobre Justin Gaethje no UFC 300

Max Holloway já era uma lenda como peso pena do UFC, mas pode ter consolidado seu status de lenda de todos os tempos com seu nocaute no final do nono sobre Justin Gaethje para conquistar o cinturão “BMF” no UFC 300.

Holloway se tornou o terceiro campeão “BMF” do UFC na história da promoção da forma mais lendária, apontando para o centro do octógono faltando 10 segundos para o fim em uma luta que estava vencendo. Com um segundo restante no relógio, ele limpou o de Gaethje para apresentar “The Highlight” no estilo de destaque.

Aqui está o que os lutadores têm a dizer sobre Justin Gaethje x Max Holloway no UFC 300.

Uau. Dê a Hollaway $ 600 mil. Lutando a noite e performance da noite. #UFC300 -Chris Clements (@menaceclements) 14 de abril de 2024

Justin é um guerreiro, mantenha a cabeça erguida, campeão! Desempenho espetacular de Max, parabéns – Makhachev Islam (@MAKHACHEVMMA) 14 de abril de 2024

É por isso que amamos essa merda !!!!!!! -Brendan Loughnane (@BrendanMMA) 14 de abril de 2024

O bmf de todos os max Holloway do bmf !!!!! -Matt Brown (@IamTheImmortal) 14 de abril de 2024

Brutal sobre Max Holloway — Humberto Bandenay (@HBandenay) 14 de abril de 2024