GM anônimo da WNBA ‘trocaria todo o seu time’ por Caitlin Clark depois de ficar em primeiro lugar geral no draft

An anônimo WNBA gerente geral fez uma grande afirmação sobre Caitlin Cark enquanto a superestrela universitária volta sua atenção para o jogo profissional.

Clark montou uma carreira universitária histórica e recorde, que terminou com seu Iowa Hawkeyes perdendo na recente final do March Madness.

Caitlin Clark estrela o vídeo de apresentação do Indiana Fever para a WNBA

O talento único em uma geração agora volta sua atenção para a WNBA, e ela já sabe onde passará seu futuro próximo. Isso é porque o Indiana Fever escolheu Clark como número um no draft da WNBA na noite de segunda-feira.

Depois que a escolha do draft foi feita, um gerente geral anônimo de uma franquia da WNBA conversou com o The Athletic, dizendo à publicação que eles iriam troque sua ‘equipe inteira’ para ter Clark a bordo.

O GM disse: “Eu trocaria toda a minha equipe por ela. Em parte porque nosso proprietário faria isso para vender ingressos. Mas, além disso, é uma ótima peça para começar a construir. Ela é (como Diana) Taurasi saindo, e veja o que Taurasi fez.”

A carne Taurasi

Estrela Fênix Mercúrio Diana Taurasi disse recentemente que “a realidade está chegando” para Clark quando ela inicia sua carreira a nível profissional.

Em troca, Clark fez uma aparição no Saturday Night Live no qual mencionou todas as lendas do futebol feminino que vieram antes dela, e ela não mencionou Taurasi. Muitas pessoas especularam que era um zombaria intencional de Clark depois do que Taurasi disse.

Clark espera se tornar uma lenda do jogo profissional depois de se tornar a maior jogadora universitária de todos os tempos. Sua carreira profissional começará em 14 de maio, quando a temporada da WNBA finalmente começar.

Já sabemos que a Febre de Indiana, que terá Clark entre suas fileiras, jogará o segundo jogo do dia de abertura, e haverá muitos olhos no primeiro jogo do Fever.