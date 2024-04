Gol tardio de Haller mantém o Borussia Dortmund vivo contra o Atlético de Madrid

Atletico Madrid aproveitou uma defesa terrível de Borussia Dortmund para conquistar uma vitória por 2-1 na primeira mão dos quartos-de-final.

Depois de passar nos pênaltis contra o Inter de Milão, Os homens de Diego Simeone tinha algo a provar na Civitas Metropolitano enquanto o argentino recorreu aos seus tenentes de confiança.

O Dortmund sofreu o golo inaugural em circunstâncias embaraçosas logo aos quatro minutos, tendo a equipa alemã sido a última equipa a ser vítima de um desmaio de má qualidade nas costas.

Gregor Kobel passou brevemente para Julian Ryerson, que jogou uma bola cega desleixada na borda de sua própria área de 18 jardas. O meio-campista incansável do Atlético Rodrigo DePaul leu perfeitamente para interceptar, antes de dar um belo primeiro toque com o pé direito e passar a bola pelo goleiro para completar a humilhação.

Kiko HuescaEFE

Lapsos defensivos prejudicam ambos os lados

Os anfitriões não descansaram sobre os louros enquanto apimentavam O gol de Kobel e não demorou muito para que dobrassem a vantagem. Nico Schlotterbeck fez uma bagunça com uma simples bola longa para frente e pegou a bola de Álvaro Morata e Antoine Griezmann encontraram Samuel Lino com um delicioso dink e o brasileiro não se enganou com uma bela finalização para fazer 2 a 0.

Dortmund contratou médio-ofensivo experiente Julian Brandt substituirá Félix Nmecha no intervalo como Edin Terzic tentou salvar algo da gravata, com Sébastien Haller substituindo o anônimo Nicolas Fullkrug.

Os anfitriões tiveram a oportunidade de encerrar a eliminatória de forma eficaz quando Lino apareceu sem marcação no segundo poste, mas Kobel fez um bloqueio incrível, espalhando-se por cima do gol, negando-lhe o segundo na noite.

Juanjo MartinEFE

E do nada, o Dortmund agarrou uma tábua de salvação crucial através do substituto Haller, que atirou no canto inferior passado Jan Oblak para trazer os alemães de volta ao empate aos 81 minutos.

Ainda houve tempo para um atraso Lino senhorita e um Brandt cabeçalho para acertar a trave. Ainda não se sabe se algum deles será crucial na segunda mão, mas Os homens de Simeone terá uma vantagem estreita para o Signal Iduna Park com a quarta semifinal da Liga dos Campeões em mãos.