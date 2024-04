‘Golden Bachelor’ Gerry Turner pede oficialmente o divórcio de Theresa Nis

Estrela de “O Solteiro de Ouro” Gerry Turner está oficialmente a caminho do divórcio de Teresa Nist – ele não perdeu tempo arquivando, fazendo isso poucas horas depois de anunciar a separação.

TMZ obteve os papéis do divórcio … Gerry os apresentou na manhã de sexta-feira em sua cidade natal, Petersburg, Indiana, e cita um “colapso irrecuperável” do casamento como o motivo do rompimento.