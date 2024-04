Golfinho que apareceu na costa da Louisiana foi baleado e morto, dizem autoridades

Um golfinho que chegou à costa da Louisiana estava crivado de buracos de bala – algo pelo qual as autoridades federais estão oferecendo agora uma enorme recompensa para rastrear o responsável.

O Serviço de Pesca da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica anunciou a morte do golfinho na terça-feira… dizendo que o corpo do mamífero apareceu na praia de Mae, na paróquia de Cameron, em 13 de março.

A NOAA diz que realizou uma necropsia – uma autópsia animal – no corpo… e encontrou múltiplas balas alojadas no cérebro, na medula espinhal e no coração. Uma foto do golfinho morto está circulando – embora não pareça mostrar os buracos de bala descritos.

De qualquer forma, as autoridades estão oferecendo uma recompensa de US$ 20 mil para quem tiver informações que levem a uma condenação criminal ou à aplicação de uma pena civil contra os autores da morte do golfinho. Em outras palavras, eles querem pegar o bastardo que fez isso.

A matança de golfinhos está longe de ser algo inédito… na verdade, infelizmente, acontece com mais frequência do que você pensa. Em 2020, autoridades da Flórida encontraram um golfinho-nariz-de-garrafa morto no Golfo do México com um buraco – que se acredita ter sido causado por uma bala ou por uma lança – marcando a lateral do rosto.

Como informamos… outro golfinho apareceu na costa da Flórida com um ferida de faca em sua cabeça em 2022 – quando as autoridades dizem que o animal foi morto enquanto implorava comida aos humanos.

A Lei de Proteção aos Mamíferos Marinhos considera crime caçar, assediar, capturar, matar ou tentar fazê-lo a qualquer mamífero marinho, incluindo golfinhos.