Grávida Nelly Furtado cai no palco enquanto se apresentava no Coachella com Dom Dolla

Coachella confundiu fãs e participantes com uma lista enorme de aparições surpreendentes, de Lauryn Hill com YG Marley a Nelly Furtado que, enquanto estava grávida, subiu ao palco durante o set do produtor Dom Dolla, apenas para sofrer uma queda terrível durante sua apresentação.

Nelly Furtado cai durante set de Dom Dolla no Coachella

Nelly Furtado cai no palco cantando ‘Eat Your Man’ no Coachella e mantém estilo

O set de Dom Dolla era um dos mais esperados da programação, enquanto milhares de fãs de house music aplaudiam e dançavam, não podiam acreditar quem estava subindo no palco para se apresentar durante a apresentação de “Maneater” e “Satisfaction”.

Durante o showcase de sábado, apareceu uma Nelly Furtado grávida brilhando com muita energia, e todos ao seu redor estavam torcendo por ela e cantando sua música colaborativa.

Bem no ponto alto da música, Nelly girou um pouco antes de caminhar para a lateral do palco com os olhos fixos nos milhares de espectadores quando tropeçou no palco, mal conseguindo colocar os joelhos e os braços no chão para evitar cair de barriga. primeiro.

Nelly Furtado após queda do Coachella / IG @NellyFurtado

Mostrando seu profissionalismo e mantendo o sorriso apesar do acidente, a cantora se recuperou imediatamente para continuar com a apresentação.

Após o show, a autora de Say It Right quis compartilhar com seus fãs as consequências da queda, mostrando um dedo ensanguentado pelo acidente. Assim como fez no palco, Nelly Furtado continuou rindo disso nas mensagens da história.

“Literalmente deixei tudo no palco… incluindo meu sangue” e “Eat Your man… não o palco”, escreveu o nativo de Victoria, anexando o vídeo da lesão e da queda.