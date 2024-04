Gypsy Rose Blanchard pede o divórcio do marido Ryan Anderson

Cigana Rose Blanchard está fazendo com que ela se separe do marido Ryan Anderson oficial… como ela acabou de pedir o divórcio, descobriu o TMZ.

De acordo com os autos do tribunal, GRB pediu o divórcio na segunda-feira – e ela é a peticionária aqui, então isso é tudo da parte dela. Ainda não sabemos os detalhes exatos do que ela está pedindo… mas sabemos que o arquivo de Gypsy está registrado no sistema.

Lembre-se, cigano anunciou sua separação de Ryan em um anúncio privado no Facebook no final de março … onde ela compartilhou que estava voltando a morar com o pai e a madrasta depois de passar por uma fase difícil com o marido há quase 2 anos.

Os dois – que inicialmente eram amigos por correspondência enquanto Gypsy estava atrás das grades – se casaram em julho de 2022… e finalmente começaram a viver uma vida juntos no exterior após sua libertação no ano passado.

A separação ocorreu apenas 3 meses depois dela foi liberado do Centro Correcional Chillicothe, no Missouri, depois de cumprir 7 anos por conspirar para matar sua mãe, Dee Dee.

Como o TMZ relatou anteriormente … fontes dizem que Gypsy afirma que Ryan conseguiu super argumentativo após sua libertação na prisão – o que a deixou se sentindo deprimida. Os problemas deles foram obviamente suficientes para ela desistir… e agora, Gypsy está jogando a toalha para sempre.

Ela tem desde passei um tempo de qualidade com seu ex-noivo, Ken Urker … enquanto as antigas chamas se reuniam em Nova Orleans para jantar, fazer tatuagens e passear. No entanto, fontes nos dizem que eles são apenas amigos… por enquanto. Desde então, Ryan abriu sobre a separação… mas o que exatamente aconteceu entre ele e Gypsy era enigmático.

Os problemas conjugais de Gypsy devem se desenrolar em sua próxima série Lifetime, intitulada “Gypsy Rose: Life After Lock Up”. A rede disse ao TMZ que as câmeras estão rodando desde que GRB obteve liberdade condicional.