Gypsy Rose dá as mãos ao ex-noivo Ken, Smoke Break no Dollar General

Cigana Rose Blanchard posso dizer que não há nada romântico entre ela e seu ex-noivo Ken Urker … mas essas fotos sugerem o contrário, pelo menos à primeira vista.

Dê uma olhada … Gypsy e Ken pareciam muito próximos para duas pessoas que afirmavam ser apenas amigos – enquanto caminhavam de mãos dadas em um Dollar General no sul da Louisiana na quarta-feira.

O ex-casal saiu da loja de conveniência com algumas compras em mãos… e a certa altura, eles até pararam para fumar do lado de fora – onde Ken colocou a mão no ombro dela, demonstrando um pouco mais de carinho.

Você pode ver Gypsy fumando um cigarro enquanto eles continuam conversando no carro. Eles certamente parecem estar gostando da companhia um do outro – e como dissemos, realmente parece que eles podem ser mais do que amigos neste momento, mesmo que tenham insistido que não estão transando.



Lembre-se, eles estavam em um TikTok Live ontem… no qual esclareceram o fato de que não há romance em andamento… apesar de todas as especulações sobre o seu reacendimento.

O fato é… não está claro se alguém realmente acredita neles neste momento – eles tenho tatuagens de cachorro combinando outro dia, e até passamos muito tempo juntos em Nova Orleans recentemente também.

Desde que Gypsy se separou do marido Ryan Anderson … parece que ela e Ken estão presos pelo quadril – e agora, pela mão também.

Como informamos… Cigano quebrou as coisas com Ryan porque ela sentia que ele a estava sufocando e não queria que ela passasse tanto tempo com sua própria família. Eles também discutiu muito.