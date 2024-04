Gypsy Rose faz entrevista no TikTok com o ex-noivo Ken Urker, Not Banging

Reproduzir conteúdo de vídeo



Crime Verdadeiro com Natasha Cooper

Cigana Rose Blanchardestá esclarecendo todos os rumores que circulam sobre seus recentes encontros com o ex-noivo, Ken Urker … entrando em um TikTok Live com o cara para limpar o ar.

Durante uma entrevista na quarta-feira, a dupla deixou bem claro que não há relacionamento romântico entre eles e nenhuma intimidade – eles dizem que são apenas dois amigos se reconectando e recuperando o tempo perdido, apesar de sua história como amantes.

Gypsy também não perdeu tempo encerrando os rumores de gravidez … dizendo que não há nenhum bebê a bordo, especialmente porque ela está tomando anticoncepcional.

Quando se trata de rumores sobre Ken ser um criminoso condenado, eles também os descartam – porque ele não é um deles. E quanto a ser um caçador de influência… Ken explicou que nem posta muito online e que suas redes sociais são privadas, então ele não tem nada a ganhar com a fama de Gypsy.

Gypsy também disse que tomou a decisão sincera de deixar seu ex-marido Ryan Anderson com o cachorro como presente de despedida… porque o cachorro dela tinha um vínculo mais forte com ele e ela não queria destruir a vida do filhote.

Parece que Gypsy está encontrando o apoio necessário em sua amizade com Ken… depois que ele voou do Texas para Louisiana para estar ao lado dela durante sua separação de Ryan. Como informamos, eles até tenho tatuagens de cachorro combinando … e eles os exibem aqui.

Claramente, Gypsy está abraçando a vida após a prisão com a mente aberta… mas uma coisa que ela definitivamente está descartando é OnlyFans – deixando claro e alto que ela nunca se inscreveria para isso… apesar do fato de uma conta falsa pretendendo be her está circulando no site dias após sua separação.