Gypsy Rose quer apoio conjugal de marido afastado em meio ao divórcio

O TMZ obteve os documentos do divórcio de Gypsy, e a grande conclusão é o fato de que ela está solicitando apoio conjugal a Ryan … tanto nesse ínterim quanto no longo prazo. Ela também está pedindo que o tribunal negue o apoio conjugal de Ryan de sua parte… argumentando que ele não tem direito a isso.

GRB prossegue observando que eles não estão em um casamento pactuado – o que significa que eles não concordaram antecipadamente em tentar aconselhamento antes de seguirem o caminho do divórcio … em outras palavras, Gypsy tem um caminho livre para acabar com isso e acabar com isso oficialmente.

Como relatamos… As contínuas discussões de Gypsy com Ryan – e o que ela descreve como sua natureza sufocante – foram um grande fator em sua escolhendo se divorciar ele. Desde então, ela tem saído muito com o ex-noivo Ken Urker … e até mesmo tenho tatuagem correspondenteestá com ele.