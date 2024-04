Há críticas racistas a Angel Reese e à LSU?

Focus voltou ao John Cena Celebração ‘Você não pode me ver’ que tem sido usada por estrelas da NCAA Anjo Reese e Caitlin Clark em vários momentos, e alguma da atenção sobre Reese e LSU poderia ter tendências racistas.

Houve um furor quando Reese usei há um ano para insultar Clarkdepois Clark o usou para comemorar a primeira qualificação para a Final Four de Iowa em 30 anos.

Hailey Van Lith defende Angel Reese e LSU contra artigo ‘racista’ do LA Times

Hailey Van Lith era um Louisville estrela na época, mas ela se manifestou e defendeu os dois jogadores por usarem a comemoração, e ela acha que há um lado negro nas constantes críticas que surgem em seu caminho.

Van Lith responde aos críticos

LSU parece ser o time que os neutros querem ver perder a final contra Iowae uma coluna do LA Times descreveu o Tigres como ‘malvadas’ e ‘debutantes sujas’ recentemente.

De Lith falou à imprensa no domingo para compartilhar seus próprios pensamentos sobre a situação.

Temos muitas mulheres negras neste time [and] infelizmente esse preconceito ainda existe hoje”, De Lith disse domingo.

“Muitas pessoas que fazem esses comentários estão sendo racistas com meus companheiros de equipe. Estou em uma situação única, falarei mal e terei uma reação diferente do que se Anjo fala lixo. Algumas das palavras usadas naquele artigo foram muito tristes e perturbadoras e eu não queria que lemos o artigo antes do final. [Sweet 16] porque ouvir coisas assim não é certo. Chamar-nos de ‘debutantes sujas’ não tem nada a ver com esporte.

“Eu gostaria que não tivéssemos lido isso porque acho que isso pode esmagar um pouco a sua alma, que alguém diria isso sobre nós que não nos conhece. Eu sei com certeza que as pessoas nos veem de maneira diferente porque temos um muitas mulheres negras em nossa equipe que têm atitude e gostam de falar mal e as pessoas se sentem mal com isso, mas no final das contas, estou arrasando com elas porque elas não deixam isso mudar quem elas são. “