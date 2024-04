Hall da Fama do Futebol Profissional lembra OJ Simpson por jogar em campo

Reconhecido pelo Hall da Fama do Futebol Profissional OJ Simpsonestá passando na quinta-feira com uma longa declaração… mas nela, o org. notavelmente se distanciou de suas ações fora do campo – lembrando-se do running back do Bills apenas para seu jogo.

O establishment de Canton, Ohio, liberou o elogio poucos minutos depois que a família de Simpson revelou que o ex-astro da NFL havia morrido no início desta semana após uma batalha contra o câncer.

A declaração do HOF é O falecimento de Simpson tinha cerca de 500 palavras… e não continha elogios – apenas fatos sobre sua carreira no futebol.

“OJ Simpson foi o primeiro jogador a atingir uma marca que muitos pensavam que não poderia ser alcançada em uma temporada de 14 jogos, quando ultrapassou 2.000 jardas”, disse o presidente do HOF. Jim Porter pegou “Suas contribuições em campo serão preservadas nos arquivos do Hall em Canton, Ohio.”

A declaração continuou listando todas as realizações de OJ – incluindo sua vitória no Troféu Heisman e sua honra de MVP – aparentemente evitando cuidadosamente cada movimento fora do campo que ele fez que o transformou em uma das figuras mais polarizadoras da história americana.

O Heisman Trophy Trust, no entanto, adotou uma abordagem um pouco diferente ao anunciar a morte de Simpson, dizendo que estava de luto por sua morte.

“Estendemos nossas condolências à sua família”, afirmou em comunicado.

Enquanto isso, outras pessoas ao redor do mundo do futebol acessaram sua página X para comentar as notícias… com a estrela do Philadelphia Eagles Dario Matar escrevendo, “RIP OJ.”

Antonio Brown também postou uma mensagem RIP… assim como o ex-tight end do Detroit Lions Eric Ebron.

Ex-Ravens wideout Torrey Smith postou uma mensagem sobre Simpson … repreendendo jornalistas por usarem fotos de seu período infame no processo judicial para anunciar sua morte.

“Independentemente do que você possa pensar sobre ele, ele era inocente no tribunal e tem filhos aqui”, disse Smith. “Vocês não têm respeito.”