Hannah Waddingham ataca fotógrafa pedindo que ela mostre uma perna

Confira o clipe do Olivier Awards de domingo no Royal Albert Hall de Londres… a estrela de “Ted Lasso” parece completamente horrorizada quando o cara pede que ela se pavoneie e mostre mais pele, respondendo furiosamente: “Oh meu Deus, você’ Eu nunca diria isso a um homem!

Aliás, as pessoas que assistiram ao vivo pareceram aplaudir Hannah pela forma como ela lidou com o confronto, e os espectadores do clipe agora viral a aclamam como um modelo… elogiando-a por se manter firme e aplaudindo seu tom firme ao lidar com com o pedido.