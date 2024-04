Chefes de Kansas City chutador Harrison Butker não é apenas conhecido por suas performances recordes em campo, mas também por sua forte fé e coragem mental. O veterano de sete anos recentemente compartilhou insights sobre sua abordagem mental durante uma aparição no Conferência dos Homens Mais Fortes de 2024 em Springfield, Missouri, onde ele discutiu como a oração o ajuda a permanecer firme em situações de alta pressão.

Açougueiroque detém o recorde de gols de todos os tempos em um Super Bowlincluindo um recorde de 57 jardas em Super Bowl LVIIIenfatizou a importância de focar naquilo que ele pode controlar e permanecer conectado à sua fé.

“Você sai para o campo pelo menos duas horas cedo e começar o aquecimento… então você fica sentado no banco durante a maior parte do jogo”, Açougueiro lembrado. “É muito tempo para você pensar nos bastidores. Uma coisa que realmente me ajudou foi manter o foco no que posso controlar. lado mental realmente me ajudou a ter uma carreira consistente.”

Harrison Butker é um homem de fé

Açougueiro descreveu como a oração à margem o ajuda a se desapegar do altos e baixos do jogo e lembre-se do que realmente importa para ele como marido e pai.

“Sou filho de Deus. Preciso me preocupar com o que Jesus pensa de mim mais do que qualquer outra pessoa. Como sou como marido e como sou como pai? E quando você pensa sobre isso, isso realmente tira muita pressão que o mundo pode trazer, que esse palco pode trazer”, o chutador afirmou.

Sua fé tem sido um guia, especialmente em tempos difíceis, como quando sofreu uma lesão no tornozelo em 2022, que o afastou dos gramados por vários jogos. Açougueiro viu isso como um teste de fé e uma oportunidade para reavaliar suas prioridades, percebendo que o futebol não deveria ser seu ídolo.

Focando na fé e na família

Apesar de entrar neste ano Super Bowl como azarões, os Chefes saiu vitorioso, garantindo o terceiro título em quatro temporadas. Açougueiro credita seu sucesso à sua fé, sua equipe e sua determinação em usar sua plataforma para glorificar a Deus.

Enquanto o Chefes almeja uma turfa tripla nesta temporada, Açougueiro permanece focado em sua fé e em sua família, sabendo que o sucesso no campo é apenas uma parte de sua jornada. Com sua fé inabalável e resiliência mental, Açougueiro continua a inspirar dentro e fora do campo.