Harry e Meghan perderão o próximo casamento real para evitar um encontro estranho com o príncipe William

Príncipe Harry e Meghan Markle optaram por perder o próximo casamento real para não terem que lidar com encontros estranhos.

Haverá uma grande data nos calendários da maioria da realeza em junho, pois Hugh Grosvenor, o 7º Duque de Westminster, vai se casar.

Meghan Markle usa suas habilidades de atuação para crianças doentes no hospital

Apesar da expectativa de uma aparição, Harry e Meghan pode não fazer a viagem graças ao relacionamento gelado com Príncipe William.

Harry e Meghan vão faltar ao casamento

Biógrafo real Tom Quinn falou com o Daily Mirror e acredita que William está programado para participar da cerimônia em Chester, Cheshire, como Grosvenor é o padrinho de seu filho, o príncipe George.

Quinn também afirma que Harry e Meghan não estará presente.

“atormentar recusou alegando que seria “muito estranho”.

“Mas há outras razões. atormentar sabe que não pode comparecer sem Meghan e Meghan insistiu absolutamente que ela não estará lá.”

Originalmente, foi relatado que o Sussex não foram convidadosmais tarde descobriu-se que sim, mas decidiram não aceitar o convite porque seria muito estranho.

Falando ao Page Six na época, uma fonte disse: “atormentar na verdade, recebi um cartão ‘salve a data’ há alguns meses, mas liguei Hugo e disse que seria muito estranho se ele e Meghan Markle compareceu, então ele pediu desculpas e Hugh entendeu.”

O Príncipe Harry estará no Reino Unido pouco antes do casamento porque haverá um evento dos Invictus Games no início de maio.