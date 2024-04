Harry Jowsey anuncia diagnóstico de câncer de pele

O fenômeno do reality show recorreu ao TikTok para dar a notícia … dizendo a seus fãs que um dermatologista o examinou recentemente e descobriu que ele tinha um tumor cancerígeno no ombro.

HJ deixa claro que vai ficar bem e que está recebendo ótimos cuidados médicos… mas incentiva as pessoas a passarem protetor solar com o verão chegando.

Jowsey diz que as pessoas também precisam fazer um exame de pele… admitindo que ele teve o tumor no ombro por um ou dois anos e ainda assim não tinha ideia de que era canceroso.

Vários amigos famosos de Jowsey – e ex-colegas de elenco de “Dancing with the Stars” – entraram em contato com ele na seção de comentários do vídeo… incluindo Ariana Madix que mencionou seu encontro com câncer de pele.