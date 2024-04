Heck of a Morning: As consequências do super estranho evento do UFC Atlantic City

O UFC Atlantic City certamente teve seus momentos e apresentou vários pontos de discussão – bons e ruins – mas a frase aparentemente unânime usada para descrever o evento como um todo é “super estranha”. Entre as múltiplas cutucadas que levaram a finalizações, a nocautes de quadril, a finalizações e resultados que nos deixaram coçando a cabeça, este não foi um evento normal.

Em uma edição inédita do Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, reage ao evento do último sábado, à vitória por decisão dominante de Manon Fiorot sobre Erin Blanchfield na luta principal, à polêmica vitória de Chris Weidman sobre Bruno Silva e como o ex-campeão reagiu para isso, junto com o excelente desempenho de Joaquin Buckley na jaula, mas o trabalho não tão bom do microfone depois de obter a vitória no co-evento principal sobre Vicente Luque. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem a luta principal do UFC St. Louis entre Derrick Lewis e Rodrigo Nascimento que foi criticada por unanimidade, os árbitros ainda não aplicam penalidades durante as lutas, o UFC 300 e muito mais.

