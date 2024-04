Heck of a Morning: O UFC 300 é o maior card no papel da história do UFC?

Faltam menos de 10 dias para o UFC 300 e está absolutamente lotado de cima a baixo – desde a preliminar de abertura entre Deiveson Figueiredo e Cody Garbrandt, até a luta principal pelo título dos meio-pesados ​​entre Alex Pereira e Jamahal Hill . No papel, o UFC 300 é o maior card da história do UFC?

Em uma edição totalmente nova de Heck of a Morning, Mike Heck, do MMA Fighting, pondera sobre essa questão e explica por que a resposta é sim. Além disso, as perguntas dos ouvintes incluem a luta pelo título Pereira x Hill, para onde Garbrandt iria no peso galo se derrotasse Figueiredo, o card de luta do PFL San Antonio de quinta-feira, Dustin Poirier possivelmente conseguindo uma chance pelo título de 155 libras contra Islam Makhachev, Frank Mir discutindo seu salário de lutador do UFC 100 e muito mais.

Você pode ouvir ao vivo Heck of a Morning às terças, quintas e sextas-feiras às 10h ET no MMA Fighting Twitter Spaces.

Se você perder ao vivo, versões apenas de áudio do podcast podem ser encontradas abaixo, em Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio e onde quer que você encontre seus podcasts favoritos.