Holly Holm compara Kayla Harrison a Ronda Rousey antes do UFC 300: ‘São duas lutadoras muito diferentes’

Holly Holm não viu nenhuma grande conspiração em ação quando recebeu a ligação de que enfrentaria Kayla Harrison, duas vezes medalhista de ouro olímpica no judô, em sua próxima luta no UFC 300.

É claro que é impossível esquecer que Holm se tornou campeã do UFC depois de demolir a medalhista olímpica de bronze do judô Ronda Rousey em 2015. Rousey contou com Harrison como companheiro de equipe e até mesmo companheiro de quarto em um momento em que ambos perseguiam seus sonhos olímpicos.

Agora Harrison busca seguir os passos de Rousey no UFC com a esperança de ganhar um título em um futuro próximo, mas para chegar perto desse objetivo, ela primeiro precisa passar por Holm. Apesar de vir de origens quase idênticas, Holm não vê Harrison através das mesmas lentes que via Rousey quando se conheceram há pouco mais de oito anos.

“No que diz respeito à formação de campeões de judô, eles têm posturas diferentes, tamanhos diferentes, estilos diferentes”, disse Holm ao MMA Fighting. “Existem algumas semelhanças, mas também são dois lutadores muito diferentes.

Se há uma área que Harrison espelha com Rousey – pelo menos na superfície – é que ambos normalmente preferiam uma batalha terrestre em vez de uma luta em pé. Isso mudou para Rousey depois que ela conseguiu alguns nocautes devastadores nos pés, mas Harrison nunca se esquivou de seu desejo de arrastar um oponente para a tela e esmurrá-lo com os punhos.

Em pé, Harrison mostrou melhorias marcantes ao longo dos anos, mas ela ainda normalmente depende de seu jogo de luta livre para obter vitórias. Quando Rousey lutou para derrubar Holm, o membro do Hall da Fama Internacional do Boxe a fez pagar, especialmente com o chute na cabeça que encerrou sua invencibilidade no UFC.

Holm não vai prever que o mesmo acontecerá com Harrison porque ela tem que esperar que a lutadora treinada no American Top Team esteja pronta para tudo, mesmo que ela não seja tão proficiente em algumas áreas.

“Ela vai entrar com sua melhor trocação”, disse Holm. “Eu vim da trocação e evoluí para um lutador de artes marciais mistas. Ela veio do judô, esse tipo de formação, e evoluiu para se tornar uma lutadora de artes marciais mistas. Eu definitivamente acho que ela melhorou na trocação. Não é algo com que ela começou, assim como eu não comecei com wrestling ou grappling ou algo assim.

“Acho que ela passou um bom tempo em sua carreira no MMA, sendo mais completa como eu, então acho que é isso que torna essa luta interessante.”

Fora da luta em si, se há um aspecto desse confronto que foi examinado até enjoar, é Harrison competindo como peso galo pela primeira vez.

Com exceção de uma luta no peso pena e uma luta no peso catch de 150 libras, Harrison passou toda a sua carreira competindo na categoria até 155 libras. Ela também ganhou o ouro nas Olimpíadas competindo com 78kg, o que equivale a pouco menos de 172 libras.

Harrison reconheceu no passado que lutar até 135 libras iria testá-la de uma forma que ela nunca foi testada antes, mas é um desafio que ela aceitou para lutar no UFC. Apesar de toda a atenção que será dada ao corte de peso de Harrison nos dias que antecedem o UFC 300, Holm não está pensando nisso.

“Houve lutadores que perderam peso e se saíram muito bem e depois houve lutadores que subiram porque ganhar peso os estava esgotando e eles estão mais fortes”, disse Holm. “Então, meio que depende.

“Não acho que ela teria aceitado a luta se não tivesse confiança de que conseguiria chegar ao peso. Então ficaremos bem.”

Em vez de se preocupar com Harrison sofrendo com uma brutal redução de peso, Holm prefere se preparar para a melhor versão possível de seu oponente. Esperar qualquer outra coisa seria um erro.

“Não acho que isso vá importar na noite da luta”, disse Holm. “Porque quero estar preparado para a Kayla Harrison mais rápida, mais forte e mais condicionada que existe. Não quero colocar na minha cabeça ‘ah, ela pode não ser forte o suficiente ou pode estar esgotada e acho que tenho essa vantagem nesse sentido’. Não, eu preciso vencê-la no seu nível mais forte, mais condicionado e mais rápido.”

Como tem havido tanto entusiasmo em torno da estreia de Harrison no UFC 300, Holm entende o que está em jogo nesta luta.

Uma vitória no sábado é tudo o que realmente importa para Holm, mas ela também sabe que derrotar Harrison potencialmente a colocará de volta na disputa pelo título, especialmente porque ela já tem duas vitórias sobre a atual campeã Raquel Pennington.

“Esta é definitivamente uma luta que pode definir o caminho certo para mim”, disse Holm. “Não quero lutar a menos que haja sempre uma visão e um objetivo de ser campeão. Se isso não for uma opção, não quero lutar. Eu só quero lutar quando sei que isso ainda pode ser obtido.

“Pennington sendo campeã agora, ela já existe há bastante tempo também e sim, tenho duas vitórias aqui. Mas ela sempre foi uma daquelas lutadoras duronas.”