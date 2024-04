Holly Holm ‘perdeu todo o foco’ na derrota para Kayla Harrison no UFC 300; Dana White quer que ela se aposente

Holly Holm pode estar em uma encruzilhada no que diz respeito ao seu futuro.

A ex-campeã peso galo sofreu uma derrota desigual para Kayla Harrison, duas vezes medalhista de ouro olímpica no judô, no UFC 300, depois de ser derrubada e sufocada no segundo round. A derrota deixou Holm em 1-2, com um no contest em suas últimas quatro lutas, com ambas as derrotas sendo por finalização.

Após a derrota decepcionante, Holm recorreu às redes sociais para emitir uma declaração sobre seu desempenho.

“Bem, nada disso foi como eu havia imaginado nas últimas 10 semanas deste campo de treinamento”, disse Holm. “Não tenho desculpas. Tive todos os melhores treinadores, os melhores companheiros de equipe, os melhores sparrings, toda a ajuda que eu poderia sonhar em pedir.

“Fui lá e perdi todo o foco no plano de jogo. Não fiz nada do que treinamos nessa luta. Todo o respeito a Kayla, ela foi a melhor lutadora esta noite.”

No início do round de abertura, Holm convidou Harrison para uma troca de luta, o que parecia uma má ideia, considerando que o ex-campeão do PFL quase certamente queria a luta no chão. Na verdade, Holm conseguiu uma reversão inicial, mas depois ficou presa sob Harrison, comendo cotoveladas e socos por quase cinco minutos consecutivos.

A situação só foi de mal a pior no segundo round, quando Harrison mais uma vez levou Holm para a tela, avançou para pegá-la de volta antes de travar a luta e encerrar a luta com o mata-leão.

Aos 42 anos, Holm admitiu em seu depoimento que precisa de tempo para processar essa perda antes de decidir o que vem a seguir em sua carreira.

“Só sei que sou capaz de mais do que isso”, disse Holm. “Sou daqueles que gostam de refletir sobre si mesmos em vez de fugir das coisas. Acho que a honestidade consigo mesmo às vezes pode ser a coisa mais difícil. Mas estou saudável, meu coração dói, meu ego dói.

“Mas eu só queria agradecer a todos os torcedores que sempre estiveram ao meu lado e claro, meu time, meus treinadores, minha família, meus amigos. Muito amor a todos, agradeço e voltarei.”

A CEO do UFC, Dana White, elogiou Harrison por sua atuação de estreia enquanto ela correspondia ao hype como uma das maiores contratações de agente livre da história recente.

Quanto a Holm, White continuou a chamá-la de uma lenda do esporte, mas ele acredita que seus melhores dias ficaram para trás.

“Eu adoraria ver Holly se aposentar”, disse White na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 300.

Obviamente, Holm não respondeu à sugestão de White de chamar isso de carreira, mas ela também está, compreensivelmente, ainda lidando com as consequências imediatas de sua última derrota.

Independentemente de ela continuar lutando ou não, Holm mantém sua posição como uma das maiores pesos-galo femininos de todos os tempos, especialmente depois de seu chute ser ouvido em todo o mundo quando nocauteou Ronda Rousey em 2015.