Hollywood vê potencial nos irmãos Kelce: Travis e Jason poderiam estrelar um filme?

Os irmãos Kelce estão sendo cortejados por Hollywood para uma oportunidade de grande sucesso. Fontes próximas Travis Kelce revelam que estão em andamento discussões para um filme de ação de alto orçamento com Travis e seu irmão Jasão.

Travis manifestou interesse em fazer a transição para o entretenimento, tendo aparecido no Saturday Night Live e atuado como produtor executivo de um filme. Com Travisperfil crescente de, alimentado por seu relacionamento com Taylor Swift e podcast de sucesso, Hollywood vê potencial para os irmãos na indústria cinematográfica.

Travis Kelce perde a calma quando Arnold Schwarzenegger diz sua frase mais famosa

“Suas personalidades naturais e engraçadas seriam ótimas para fazer parte de um projeto de filme”, disse uma fonte do US Sun.

“Eles são caras naturalmente engraçados e têm personalidades que seriam perfeitas para a indústria cinematográfica.

“Eles gostam JasãoO senso de humor de Travis, o fato de ele ser um cara forte e legal, e a personalidade e corpo grande e atlético de Travis, que combina com o que eles precisam para este filme.”

Os planos para o filme incluem ação alegre com orçamento de US$ 100 milhões e ênfase no humor. Enquanto Jason Kelce está considerando ofertas para se tornar um comentarista após se aposentar do futebol, os dois irmãos estão entusiasmados com a perspectiva de trabalhar no cinema.

Schwarzenegger oferece seu endosso

Incentivo da lenda de Hollywood Arnold Schwarzenegger e conversas produtivas com executivos de cinema em Los Angeles indicam que o Kelces estão preparados para o sucesso no show business.

“O que mais você vai fazer?” Schwarzenegger disse ao Kelces.

“Vocês estão aí agora… vocês começaram isso há dois anos, este podcast. outro.”