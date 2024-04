Homem de Ohio atira e mata motorista de Uber depois que ambos foram enganados

Gabinete do Xerife do Condado de Clark

Um homem de Ohio foi acusado de atirar fatalmente em um motorista do Uber, que ele supostamente pensava estar envolvido em uma trama elaborada para enganá-lo… e o mesmo vale para a mulher, aliás.

Segundo relatos, 81 anos William Brock disse às autoridades do condado de Clark que atirou em um homem de 61 anos Salão Loletha fora de sua casa em 25 de março… mas se defendeu, dizendo que só fez isso porque acreditava que ela estava trabalhando com alguém que havia exigido dele um resgate.

Hall apareceu – também confuso e sem saber o que estava acontecendo – e foi então que esse confronto mortal aconteceu… com Brock confrontando-a com uma pistola na mão.

Ela tinha um vídeo da câmera do painel rodando em seu carro… e você pode ver Brock liderando do outro lado, com Hall gritando por socorro. A polícia diz que ela tentou entrar em seu veículo e fugir … mas Brock atirou nela e a matou, o que você pode ouvir neste clipe, fora das câmeras.