Homem que atirou fatalmente no ex-astro do Saints, Will Smith, recebe sentença de 25 anos por homicídio culposo

Tele homem que matou a tiros o astro aposentado da NFL Will Smith durante um confronto após um acidente de carro em 2016 recebido uma prisão de 25 anos sentença quinta-feira em um tribunal de Nova Orleans.

Era a segunda vez que Cardell Hayes, 36, foi condenado pela morte de Smith. Ele foi condenado por homicídio culposo em dezembro de 2016 e posteriormente condenado a 25 anos. Mas a votação do júri foi de 10-2 e a condenação foi posteriormente anulada depois de o Supremo Tribunal dos EUA proibir tais veredictos não unânimes.

Após um novo julgamento, Hayes foi condenado por um júri unânime em janeiro, rejeitando os argumentos da defesa de que Hayes havia atirado em legítima defesa, pensando que Smith, bêbado e beligerante, havia recuperado uma arma de seu SUV.

“Este tribunal tem lutado com este caso desde que o recebi”, disse a juíza distrital estadual Camille Buras., que presidiu ambos os julgamentos. Antes de condenar Hayes, ela reconheceu o forte apoio que ele recebeu de amigos e familiares, e o testemunho que ele tinha sido um prisioneiro modelo.

Mas ela notou que Hayes e um companheiro estavam armados quando saíram do carro de Hayes após o acidente.. E ela disse que Smith estava desarmado quando se retirou para seu carro “talvez para se armar, talvez não”.

A noite em que Smith foi baleado

Smith levou oito tiros – sete nas costas – durante o confronto.

Buras também notou a força prejudicial com que o Hummer de Hayes bateu no SUV de Smith na noite do acidente. O vídeo de vigilância da noite do tiroteio mostrou o Mercedes SUV de Smith possivelmente colidindo com o Hummer de Hayes e depois partindo.

Hayes os seguiu. Ele disse que não pretendia bater no carro de Smith e o júri o absolveu da acusação relacionada ao atropelamento no julgamento de 2016.

Os promotores pediram a sentença de 25 anos, dizendo que Hayes, embora tenha expressado pesar, nunca reconheceu qualquer irregularidade.

A advogada de defesa Sarah Chervinsky não pediu diretamente uma sentença específica, mas destacou o forte apoio da comunidade e da família a Hayes e, a certa altura de seu argumento, disse que “cinco anos são suficientes”.