Horóscopo do Eclipse Solar 2024: Como o eclipse de amanhã pode afetar você de acordo com o seu signo do zodíaco?

TNesta segunda-feira veremos um dos fenômenos astronômicos mais espetaculares do céu, o Eclipse solar totalque será observado em América do Norte.

Mas o fenômeno também afetará as estrelas do Zodíaco de forma importante, por isso os especialistas também estão analisando qual será o seu impacto nos diferentes signos.

Por exemplo, Olá Vidente salienta que é o primeiro eclipse solar total observável na América do Norte em mais de 80 anos, pelo que terá um “poderoso impacto energético no planeta”. Não será apenas um fenômeno no céu, mas poderá ter efeitos na crosta terrestre, e ela garantiu que pode muito bem “produzir o terremoto mais forte registrado até hoje”.

Embora para os indivíduos este fenómeno também mova energias globalmente, afetando emoções e decisões humanas.

Ele também convidou as pessoas a fazerem uma pausa e alertou para evitarem em qualquer circunstância tomar decisões financeiras importantes, intervenções médicas ou cosméticas e até mesmo visitas ao dentista até depois de 11 de abril, pois as energias turbulentas do eclipse poderiam influenciar negativamente os resultados de tais ações.

Disse ainda que o fenómeno astronómico será um marco espiritual que obrigará a humanidade a reinventar-se, e que também intensificará a presença de “forças obscuras” para as quais devemos estar preparados, porque pelo lado positivo, oferecerá uma oportunidade única para crescimento pessoal e coletivo, como espelho que mostra “as nossas próprias capacidades para enfrentar e superar as adversidades”.

Quais signos serão afetados pelo eclipse?

Os signos do zodíaco mais afetados por este eclipse serão os signos de água: Peixes, Câncer e Escorpião, todos eles são naturalmente sensíveis às fases lunares, pois sentirão irritabilidade, emoções confusas e até desconforto físico. Para eles, o astrólogo recomendou usar um objeto de prata (seja uma corrente, uma medalha ou um amuleto com imagens de santos protetores).

O eclipse será dominado pela energia de Áriesassim como a lua nova, pois além do sol e da lua, outros planetas também transitarão por este signo: Vênus, Mercúrio (retrógrado) e o planetóide Quíron.

“O ciclo convida-nos a pensar e a refletir sobre a nossa ligação com a identidade, o nosso próprio desejo, a luta, o empreendedorismo e as formas de iniciar, o ativismo, a guerra, a violência e a ansiedade”, indicou o especialista.

Além disso, o astrólogo destacou que as principais características de Áries provocarão reações aguçadas em suas qualidades: impulsividade, reatividade, caráter empreendedor e velocidade.