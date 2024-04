Horta florescente da mansão de Tom Brady em Miami

Tom, é claro, é famoso por fazer dieta como um louco… e um jardim do tamanho de uma quadra de basquete certamente deixará o futuro membro do Hall da Fama feliz.

Brady comprou a propriedade pela primeira vez enquanto ainda era casado com Gisele Bündchen em 2020 por US$ 17 milhões… e no início de março, ele confirmou com um tirar fotos do quintal que ele havia se mudado.