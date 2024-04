EUum movimento impressionante, o Houston Texanos eliminaram os últimos três anos de Stefon Diggs’ contrato, tornando-o um agente livre após esta temporada. O Texanos adquirido Escavações em um comércio com o Notas de búfalodesistindo de uma escolha de segunda rodada em 2025 para o star wide receiver.

Os relatórios indicam que Texanos também movimentou US$ 3,5 milhões em dinheiro garantido para Escavações da próxima temporada para esta temporada, dando-lhe um aumento e US$ 22,52 milhões garantidos para a próxima temporada.

Este movimento ousado do Texanos é uma aposta, pois eles estão essencialmente assumindo Escavações por apenas um ano, esperando uma temporada de destaque do quatro vezes Pro Bowler. “Se Diggs jogar da maneira que deseja, e Houston espera, ele chegará ao mercado de agente livre na próxima entressafra com a capacidade de fazer valer a pena”, disse ESPN interno Adam Schefterque deu a notícia.

Quais são os planos de longo prazo dos texanos?

Escavaçõesquem era o Contas’ melhor receptor nas últimas quatro temporadas, traz uma riqueza de talento e experiência para o Texanos corpo receptor. Emparelhado com Nico Collins e Tanque Dell, Escavações espera-se que reforce Houston ofender e dar ao quarterback do segundo ano CJ Stroud um alvo forte no campo.

O Texanos decisão de desistir do controle do jogador e fazer Escavações um agente livre após esta temporada é uma jogada rara no NFL. É um risco calculado, mas que pode compensar se Escavações tem um desempenho de alto nível e o Texanos tenha uma temporada de sucesso.

A medida também gerou especulações sobre o Texanos planos de longo prazo e se eles veem Escavações como parte de seu futuro além desta temporada. Por agora, Texanos os fãs podem esperar ver a estrela WR em ação nesta temporada e esperar que ele ajude a levar o time ao sucesso em campo.