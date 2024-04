Hunter Schafer diz que não acredita no fato de ser transgênero

Hunter Schafer quer que as pessoas parem de insistir no fato de que ela é transgênero – na verdade, ela nem assume mais papéis trans… embora tenha se tornado famosa através de um.

A estrela de “Euphoria” conta QG ela está tomando medidas intencionais para desviar a atenção do público de sua identidade transgênero… dizendo que evita mencionar a palavra “trans” em entrevistas e até se recusa a assumir quaisquer outros papéis trans no trabalho de cinema e TV que está fazendo.

Hunter diz que se ela menciona a palavra trans – ou mesmo toca no assunto em entrevistas – isso de repente se torna o foco da entrevista… sem mencionar as manchetes depois.

HS explica… “Demorou para aprender isso e também demorou para aprender que não quero ser [reduced to] isso, e acho que, em última análise, é humilhante para mim e para o que quero fazer. Especialmente depois do ensino médio, eu estava cansado de falar sobre isso.”

Hunter diz que sabe que é uma das pessoas trans mais famosas do mundo – e com isso vem uma grande responsabilidade.

Ela diz que às vezes se sente culpada por não ser mais uma porta-voz da comunidade, mas acha que pode fazer mais bem se não falar sobre isso… e apenas continuar com seus negócios, sem fazer disso a peça central de sua identidade. .

Como todos sabemos, ela alcançou grande fama ao interpretar Jules Vaughn em ‘Euphoria, um papel trans’. Agora, no entanto, parece que ela está tentando se afastar disso… e apenas brincar de garotas, ponto final.

Desde então, Hunter mudou-se para a tela grande com a prequela de ‘Jogos Vorazes’ – e ela será a atração principal do novo filme de terror, “Cuckoo”… no qual ela interpreta a protagonista feminina.