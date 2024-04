Hyundai cria o primeiro carro autônomo a passar em teste de direção

Hyundai vem pesquisando a condução autônoma há vários anos e seus avanços foram incorporados no Ioniq 5 robotáxium carro autônomo que utiliza inteligência artificial e foi desenvolvido pela empresa Motional.

Mas uma coisa é ser capaz de percorrer quilómetros e quilómetros de auto-estrada, incluindo ultrapassagens, e outra bem diferente é ser capaz de enfrentar os desafios imprevisíveis da condução urbana e extraurbana com um examinador no banco do passageiro pronto para procurar o menor erro em sua condução.

É por isso Hyundai submeteu seu carro a um teste de direção em Las Vegas. Não oficialmente, porque não há possibilidade de licenciar um carro, mas com um teste completo do tipo usado para obter licença no estado de Nevada.

Um examinador rigoroso

Candice Jonesexaminador certificado pelo DMV (Departamento de Veículos Automotores) com 25 anos de experiência, estava no banco do passageiro.

“Naquele tempo,” Jones diz: “Eu falhei com milhares e milhares de candidatos no interesse da segurança pública […]. Os critérios serão os mesmos que para um ser humano. Estaremos verificando a velocidade e as mudanças de faixa, avaliarei as manobras, como você faz uma parada completa, vira, permanece na sua faixa e, claro, o tempo de reação”.

Hyundai.

O carro percorreu a Las Vegas Strip, pegou a estrada e completou o percurso usando seus sensores, que incluem LiDAR (usa lasers para medir distâncias e movimentos em tempo real), radar e câmeras. E o examinador foi ‘forçado’ a passar.

O teste e a licença física obtida pelo carro não têm validade oficial.