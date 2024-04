Ian Machado Garry anuncia que concordou com a luta contra Colby Covington, mas ainda não fechou o acordo

A longa luta entre Ian Machado Garry e Colby Covington está mais próxima da realidade – ou pelo menos é o que diz Garry.

O peso meio-médio irlandês deu aos fãs uma atualização na terça-feira sobre sua missão de lutar e encerrar a carreira do ex-campeão interino, alegando que um contrato está em jogo – se Covington assinar.

“Só quero que todos saibam que concordei em lutar contra Colby Covington”, disse Garry, observando o horário de seu vídeo às 13h10 horário do leste dos EUA na terça-feira. “Há uma data definida – Colby ainda não assinou o contrato.”

Garry não mencionou a data da luta proposta, e um pedido de comentário aos seus representantes não foi respondido imediatamente. Ele disse anteriormente que as negociações estavam em andamento para organizar a luta dos meio-médios.

Garry intensificou sua campanha para lutar contra Covington após uma vitória por decisão dividida sobre Geoff Neal no UFC 298, o que levou Covington a emitir uma lista de exigências atrevidas em resposta. Os dois trocaram tiros pela internet, mas nada pareceu se concretizar.

Covington não foi imediatamente contatado para comentar. O calcanhar do MMA de 36 anos e devoto de Donald Trump está a cinco meses de sua terceira tentativa fracassada de conquistar o cinturão indiscutível, sofrendo uma derrota por decisão unânime para o atual campeão Leon Edwards no UFC 296. Após sua derrota, ele ligou para uma luta com o duas vezes desafiante ao título Stephen Thompson mas essa luta não se concretizou.

Em recente exclusividade com o MMA Fighting, Garry disse que iria ao quintal de Covington, no sul da Flórida, para fazer a luta acontecer. O astro irlandês buscou fazer com que “Chaos” respondesse pelos insultos contra ele e sua família, sem falar em sua posição no esporte.

“Quero lutar com ele pela torcida que ele tem, pelo respeito que seu nome tem como um dos melhores lutadores da categoria e que já existe há muito tempo”, disse Garry. “Quero brigar com ele por causa de todas as merdas que ele falou sobre mim e minha família, e vou garantir que ele se arrependa de cada palavra que disse. Mas também sei que mesmo que fosse o melhor Colby Covington que já vimos, ele nunca teria chance contra mim. Não importa o quão bom Colby Covington pudesse ser ou seria, ele nunca seria capaz de me vencer. Eu sou muito elitista. Eu sou muito rápido. Sou muito brilhante tecnicamente. Ele simplesmente não tem chance.

“Não acho que o cara mereça nenhum respeito no mundo, para ser honesto com você. A merda que ele fala… Vou entrar naquele octógono e vou aposentá-lo. Esse é o meu objetivo. Todo o meu objetivo quando eu lutar contra Colby Covington é que ele nunca mais coloque luvas de MMA.”