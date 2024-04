Ian Machado Garry promete deixar Colby Covington ‘inconsciente e deixá-lo em uma poça de seu próprio sangue’

SÃO PAULO — Ian Machado Garry está aproveitando a vida em São Paulo após conquistar sua sétima vitória consecutiva no octógono, na decisão unânime sobre Geoff Neal no UFC 298.

Mas não se engane: “O Futuro” tem um alvo em mente, que é Colby Covington.

Garry foi ao estúdio Tiro Certo Golfe, em São Paulo, para jogar – ou mais precisamente, ensinar – golfe indoor com Guilherme Cruz, do MMA Fighting, e conversar sobre sua próxima jogada no UFC. Garry espera marcar um encontro com Covington no UFC 303, que está marcado para 29 de junho, em Las Vegas.

“Olha, se Colby quiser lutar no quintal dele amanhã, vou voar para Miami e lutar com ele no quintal dele”, disse Garry. “Eu não me importo quando for. Eu só quero ele como oponente. Quero que ele seja um homem, entre no octógono e enfrente seus medos. Enfrente o homem de quem ele falou muito e observe o que acontece quando você chegar lá. Deus será bom. Ele me dará Colby Covington quando e onde eu quiser e dirá: ‘Ian, divirta-se’”.

Covington recentemente enfrentou o campeão meio-médio Leon Edwards no UFC 296, em dezembro de 2023, em sua terceira tentativa malsucedida pelo título indiscutível. Foi a primeira luta de Covington desde que derrotou Jorge Masvidal por decisão em março de 2022.

“Quero lutar com ele pela torcida que ele tem, pelo respeito que seu nome tem como um dos melhores lutadores da categoria e que já existe há muito tempo”, disse Garry. “Quero brigar com ele por causa de todas as merdas que ele falou sobre mim e minha família, e vou garantir que ele se arrependa de cada palavra que disse. Mas também sei que mesmo que fosse o melhor Colby Covington que já vimos, ele nunca teria chance contra mim. Não importa o quão bom Colby Covington pudesse ser ou seria, ele nunca seria capaz de me vencer. Eu sou muito elitista. Eu sou muito rápido. Sou muito brilhante tecnicamente. Ele simplesmente não tem chance.

“Não acho que o cara mereça nenhum respeito no mundo, para ser honesto com você. A merda que ele fala… Vou entrar naquele octógono e vou aposentá-lo. Esse é o meu objetivo. Todo o meu objetivo quando eu lutar contra Colby Covington é que ele nunca mais coloque luvas de MMA.”

O talento irlandês adoraria lutar no Brasil e acredita que um dia isso acontecerá, principalmente agora que treina na Chute Boxe, em São Paulo.

Mas pedir a Covington para enfrentá-lo no Brasil provavelmente só levaria à frustração.

“Não acho que Colby Covington queira voltar ao Rio depois de todas as merdas que ele disse na última vez que esteve no Brasil contra Demian [Maia]”, disse Garry, referindo-se a quando Covington derrotou Demian Maia em São Paulo e depois criticou o país em seu discurso pós-vitória. “Acho que ele vai ficar longe. Acho que ele acabaria morto. Essa é a verdade, acho que ele acabaria morto. Acho que isso não vai acontecer de jeito nenhum, porque Colby é muito idiota. Mas um dia vou lutar no Brasil e ficarei muito feliz em vestir o short amarelo e ser a luta principal do Brasil, e carregarei a bandeira da Irlanda em um ombro e a bandeira do Brasil no outro.”

Ainda não está claro se o UFC planeja agendar Garry x Covington no curto prazo. Mesmo assim, os invictos irlandeses emitiram um aviso final ao ex-campeão interino.

“Você não merece estar aqui”, disse Garry. “Você não merece mais estar no topo da categoria. Vou aposentar você. O Brasil inteiro vai ficar com um sorriso no rosto quando eu te deixar inconsciente e te deixar numa poça de seu próprio sangue, de bruços na tela. Colby, você terminou. Fala tchau. [Say bye.]”