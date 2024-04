Ice Spice consegue sua primeira atuação como ator no filme de Spike Lee, estrelado por Denzel Washington

Tempero de gelo está começando a atuar … já que o rapper foi escalado para Spike Leenovo longa-metragem, onde ela fará seu trabalho oposto Denzel Washington.

O rapper deve aparecer na reinterpretação de Spike de Akira KurosawaO thriller de 1963, “High and Low”. No entanto, Ice Spice terá apenas um pequeno papel, já que seu papel foi descrito mais como uma participação especial do que qualquer coisa.

Ainda assim, Ice Spice já começou a filmar sua parte do filme – que é uma colaboração da Apple Original Films e A24… que confirmou que a produção estava bem encaminhada.

O elenco de “High and Low” já está empilhado, junto com Denzel como protagonista também – indicado recente ao Oscar Jeffrey Wright e estrela de “Padrinho do Harlem” Ilfenesh Hadera.

É apenas a última grande mudança para IS – ela já recebeu vários prêmios, incluindo 2 People’s Choice Awards e um MTV VMA. Lembre-se, a música dela com Nicki Minaj“Barbie World”, estava em toda parte neste verão, depois de ter sido apresentado no filme de grande sucesso “Barbie”.

Ah, e ela tem estado Taylor Swifté frequente mais um seguindo sua colaboração é o líder das paradas de Tay, “Karma”.

O que há de mais incrível nisso tudo é… Ice Spice ainda nem lançou seu primeiro álbum de estúdio. O álbum “Y2K” do jovem de 24 anos está previsto para ser lançado ainda este ano.