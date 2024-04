Ilia Topuria avisa Max Holloway após concordar em lutar com ele: serei o primeiro a apagar suas luzes

Ilia Topuria concordou em lutar Max Hollowayum oponente que nunca foi nocauteado e que acabou de receber um nocaute histórico de Justin Gaethje.

Holloway derrotado Gaethje no UFC 300 com um nocaute histórico que o proclamou campeão do BMF (Baddest Mother F****r).

O nocaute de Max Holloway por dentro e a reação de espanto das celebridades

Após seu nocaute viral, o americano foi rápido em desafiar Topúria para uma briga: “Eu quero Topúrianão me importa se é no Havaí ou na Espanha.”

El Matador não hesitou em aceitar o desafio: “Claramente temos a próxima luta. Max Holloway. Conversamos sobre isso na reunião, nada de concreto, mas se ele saísse vitorioso seria o próximo”.

A mensagem de Topuria para Holloway, a lenda que nunca foi derrubada

Ilia Topuria acessou suas redes sociais para parabenizar Holloway em sua vitória Gaethje – e para se aquecer para a próxima luta.

“Parabéns pelo seu desempenho Máx. . Respeite sua história e tudo que você conquistou com uma família linda. Espero que possamos dividir o octógono antes do final do ano e acredite em mim, você sentirá algo que nunca sentiu antes. Eu serei o primeiro a apagar suas luzes”, Topúria avisou Holloway.