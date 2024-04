Ilia Topuria sobre superluta de Sean O’Malley: ‘Se ele defender o cinturão, será a maior luta da história do UFC’

Ilia Topuria já tem cartão de dança completo, mas sempre há lugar para mais um.

Em fevereiro, Topuria nocauteou Alexander Volkanovski para conquistar o título dos penas no UFC 298. A vitória transformou Topuria em um superstar global e o preparou para uma série de lutas de alto nível. A primeira delas parece ser uma colisão com o recém-coroado campeão do “BMF” Max Holloway, que conquistou o título no UFC 300 com um nocaute espetacular sobre Justin Gaethje.

E embora a luta esteja longe de ser oficial, isso não impede Topuria de olhar para frente em direção a objetivos maiores. “El Matador” não escondeu que quer trazer o UFC para a Espanha em 2025, e depois de conquistar o cinturão da BMF além do título dos penas, há alguns combates que ele acredita que seriam adequados para tal ocasião.

“Se Conor [McGregor] vencer Mike Chandler, podemos lutar pelo cinturão do BMF aos 170”, disse Topuria em A hora do MMA. “Se [Sean] O’Malley defende o cinturão – o que tenho muitas, muitas dúvidas – é uma luta emocionante também. Então eu não sei. Na minha cabeça, vejo muitas lutas grandes. Mesmo com Volkanovski, será enorme.”

Atualmente, McGregor enfrentará Chandler na luta principal do UFC 303, no dia 29 de junho, em Las Vegas. O’Malley, por sua vez, não tem data definida, mas defenderá seu título peso-galo contra o desafiante número 1, Merab Dvalishvili, ainda este ano.

Como lutador georgiano, Topuria é amigo de Dvalishvili e acredita que Dvalishvili é uma luta difícil para O’Malley. Mas se “Suga” de alguma forma vencer, Topuria diz que ninguém pode negar que ele merece a chance pelo título dos penas.

“Ele está lutando contra Merab e eu realmente acredito que Merab vai dar uma surra nele”, disse Topuria. “Se ele não o fizer, estarei esperando por ele. Então ele realmente merece a chance. Se ele dominar sua categoria de peso, você tem que dar a ele a chance de passar para a próxima categoria de peso. Mas agora não faz sentido porque ele tem um cara que é o candidato número 1 e que realmente merece a chance, Merab. E eu realmente acredito nisso [Merab]vai vencê-lo.”

Por sua vez, O’Malley está muito interessado em uma luta com Topuria. Depois de defender o título com uma masterclass de cinco rounds contra Chito Vera no UFC 299, O’Malley pediu uma chance pelo cinturão dos penas, chegando a se oferecer para ir à Espanha para isso.

Em vez disso, Dvalishvili parece ser o próximo, mas isso não significa que o sonho esteja morto. Topuria e O’Malley compareceram ao UFC 300 e tiveram uma breve conversa no evento, onde Topuria diz que traçou o objetivo final para ambos.

“Eu apenas disse a ele: ‘Parabéns pela defesa do título’”, disse Topuria. “Ele me disse: ‘Vou defender meu cinturão. Você faz suas coisas e nós vamos construir a maior luta da história do UFC.’ Isto é o que vai acontecer. Se ele defender o cinturão, será a maior luta da história do UFC. E se conseguirmos entrar [Madrid’s Santiago] Bernabéu [Stadium]ainda maior.”