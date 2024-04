Impacto de Caitlin Clark: a economia de Iowa dispara US$ 82,5 milhões graças ao atleta famoso

Caitlin Clark, a estrela recordista do basquete feminino de Iowa, não apenas deixou sua marca nas quadras, mas também impactou significativamente a economia local. De acordo com o prefeito de Iowa City Bruce Teague, Clark e seus companheiros de equipe contribuíram com uma impressionante US$ 82,5 milhões para a economia local durante seu tempo no Universidade de Iowa.

Clark’s O impacto no tribunal foi simplesmente fenomenal. Ela terminou sua carreira universitária como a artilheira mais prolífica da história do basquete universitário D1, cativando o público com sua habilidade e talento.

Apesar de ter ficado aquém na disputa do título nacional contra Carolina do Sul, Clark’s legado como o CABRA (O Maior de Todos os Tempos) aos olhos de muitas pessoas está firmemente cimentado.

Clark é um ímã de multidões

Fora da quadra, o Hawkeyes de Iowa o poder estelar do guarda foi igualmente impressionante. Sua capacidade de atrair multidões e gerar entusiasmo para o basquete feminino levou a recordes de audiência na TV, incluindo um jogo do título nacional que superou o jogo do título nacional masculino por milhões de telespectadores.

O impacto económico Clark e a Iowa o time de basquete feminino não pode ser exagerado. O sucesso do time levou a arenas lotadas e a um aumento no comparecimento aos jogos. As empresas locais, especialmente restaurantes e bares, beneficiaram muito do aumento do tráfego de pedestres nos dias de jogo.

A Clarkonomia

Um estudo do Instituto de Senso Comum (CSI) mais destaques Clark’s impacto econômico. O estudo descobriu que o aumento da frequência em Iowa jogos de basquete feminino durante Clark’s carreira contribuiu entre US$ 14,4 e US$ 52,3 milhões para Iowa economia. Este aumento no público também se refletiu nos torcedores de fora do estado, com o público de não residentes crescendo em mais de 38 mil torcedores.

Geral, Clark’s impacto sobre Iowa economia tem sido nada menos que notável. Seu talento, carisma e desempenhos recordes não apenas elevaram o basquete feminino, mas também proporcionaram um impulso significativo à economia local, tornando-a uma verdadeira estrela dentro e fora das quadras.