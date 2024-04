Incidente de esmagamento e agarramento de carro capturado na câmera do painel, mulher grita por ajuda

Uma mulher pobre e desavisada se tornando alvo de um cruel roubo de carro na Bay Area – cujas imagens estão surgindo agora… todas ouvidas em imagens aterrorizantes da câmera do painel.

Confira o clipe… você pode ouvir Caroline, uma moradora de Vallejo, CA, soltando gritos de terror e dizendo aos suspeitos para deixá-la em paz depois de quebrarem o vidro da janela de seu carro no início deste mês.

Você pode ouvir uma briga de ida e volta … que fontes policiais dizem ao TMZ foi o resultado de Caroline agarrando ferozmente sua bolsa enquanto os suspeitos tentavam, sem sucesso, fugir com ela.

Como você pode ver no clipe, os instintos de lutar ou fugir de Caroline entram em ação e ela pisa no acelerador e passa pelo cruzamento, apesar do sinal vermelho e dos carros buzinando.