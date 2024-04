Indiana Fever cria animação 3D de cair o queixo de Caitlin Clark para recebê-la na WNBA

Caitlin Clark era uma das jogadoras mais esperadas para se juntar à WBNA no Draft que está acontecendo esta semana e o Indiana Fever deu as boas-vindas à ex-Iowa Hawkeye em seu time criando um vídeo 3D impressionante onde ela é modelada como uma jogadora de alta pontuação e realizando figura de ação.

Caitlin Clark recebe tratamento de figura de ação durante o Draft da WNBA

Caitlin Clark estrela o vídeo de apresentação do Indiana Fever para a WNBA

Quanto Clark ganhará como novato no Indiana Fever?

A primeira escolha geral do draft começou com o contrato de novato de Clark com o Indiana Fever, que ganhará um salário base de US$ 76.535 para sua primeira temporada na liga.

O nome e o rosto de Clark estiveram em toda a Internet e na mídia, incluindo uma aparição no Saturday Night Live, o que significa que com acordos populares de nome, imagem e semelhança (NIL), Clark já se estabeleceu como uma figura comercializável, e já firmou parcerias com marcas de destaque como Gatorade, Nike e Fazenda Estadual.

Adicionando os endossos, os especialistas afirmam que seus ganhos são estimados US$ 3,4 milhões só nesta temporada.

À medida que Clark passa de superstar universitário para o rosto de um Franquia WNBAa expectativa em torno de sua estreia profissional continua aumentando, acrescentando que já existe uma rivalidade profissional com Angel Reese que foi para o Chicago Sky, tornará os jogos ainda mais interessantes.

Não há dúvida de que Caitlin Clark o fator “isso” como ela tem talento, carisma e capacidade de atrair multidões para as arenas de basquete, Clark provavelmente fará um grande sucesso na WNBAque é exatamente o que a liga precisa neste momento.

Quem pousou onde durante o Draft da WNBA além de Caitlin Clark?

Caitlin Clark foi a primeira escolha do draft; Porém, ela não é a única jogadora que ocupa as primeiras posições da seleção. Aqui estão as escolhas que aconteceram minutos atrás durante o Rascunho da WNBA: