Inter Miami faz anúncio antecipado de Lionel Messi antes do jogo contra Monterrey

euNa quarta-feira passada, Lionel Messi viu como o Inter Miami perdeu a primeira partida do jogo da Liga dos Campeões da Concacaf contra o Monterrey. O Rayados venceu por 2 a 1 sem Leo Messi, enquanto o argentino se recuperava de uma lesão no tendão direito. No dia 13 de março, Leo sofreu esse revés que o impediu de jogar nas últimas 3 semanas. No meio da segunda mão da Concachampions em Miami, Messi precisa de pelo menos alguns minutos para testar a sua forma física e se preparar para este jogo crucial. O Inter Miami acaba de oferecer uma nova atualização sobre Leo e os torcedores vão se surpreender com o que o clube tem a dizer. Tudo aconteceu através de um simples tweet que anunciava a situação atual de Messi.

Leo Messi vai jogar contra o Monterrey?

Antes de enfrentar Listrado, o Inter Miami tem um jogo pendente da MLS que acontece no próximo sábado. Eles enfrentam o Colorado Rapids e os locais tinham um anúncio a fazer na sexta-feira. Felizmente para os torcedores que compraram ingressos para sábado, eles terão a chance de ver o ídolo argentino, já que o Inter Miami anunciou que está voltando à convocação. Messi está oficialmente de volta à atividade para se preparar o máximo possível para a próxima quarta-feira. O camisa 10 do Inter Miami veio aqui para ganhar títulos e tentar passar das quartas de final da Liga dos Campeões da Concacaf é o motivador perfeito para Messi continuar jogando.

Depois de apenas sete jogos na temporada da MLS, o Inter Miami de Lionel Messi está atualmente em segundo lugar na Conferência Leste com 11 pontos. Eles estão atrás apenas do FC Cincinnati, que lidera com 12 pontos. No Oeste, apenas o Los Angeles Galaxy tem mais pontos que o Inter Miami. Isso significa que se Leo se recuperar e ajudar seu time a vencer os próximos dois jogos, o Inter Miami continuará seu caminho para conquistar dois troféus nesta temporada. Todos cruzarão os dedos e torcerão para que Messi saia do jogo contra o Colorado com sensações positivas. Chegar às semifinais da Liga dos Campeões da Concacaf é tudo o que importa agora.