Investigação da bateria de Kanye West está encerrada, ninguém fala com a polícia

Kanye West O suposto incidente de soco pode acabar em breve – porque os policiais estão encerrando sua investigação … enquanto todo mundo ficou em silêncio no rádio.

Fontes policiais disseram ao TMZ … ninguém falou com a polícia depois que o LAPD recebeu seu relatório de agressão na semana passada – isso depois que Ye supostamente deu um soco em um dos gêmeos Houston Brother no Chateau Marmont.

Nossas fontes dizem que os policiais tentaram entrar em contato com Kanye e também com a suposta vítima – ou Marca ou Johnny não temos certeza de qual – mas até agora… tem havido grilos de todos os envolvidos.

Embora os irmãos tenham conversado pela primeira vez com a polícia na noite em questão – quando Ye supostamente deu um soco em um deles depois de esbarrar Bianca – fomos informados de que eles têm sido menos do que acessíveis agora. Disseram-nos que os policiais acreditam que eles e Ye estiveram conversando depois.

O que é interessante nisso é o fato de que as fontes que viram o vídeo de vigilância que realmente capturou o incidente original – quando um dos irmãos encontrou BC no saguão do hotel – não voltam, de fato, A afirmação de Kanye … ou seja, que ela foi apalpada.