Ippei Mizuhara poderia ter roubado mais dinheiro de Ohtani, em negociações para se declarar culpado

Ippei Mizuhara, o ex-intérprete da sensação da MLB Shohei Ohtani, está supostamente em negociações para se declarar culpado em conexão com um escândalo de jogo que abalou o mundo dos esportes.

Aqui estava a interação entre a estrela do Los Angeles Dodgers, Shohei Ohtani, e seu tradutor MizuharaTikTok

A investigação continua sobre o escândalo de jogo de Mizuhara

Tim Arango e Michael S. Schmidt do New York Times quebrou a história, revelando Mizuhara’s suposto envolvimento no roubo de Ohtani fundos para cobrir suas próprias dívidas de jogo.

Mizuhara’s demissão do seu papel como Ohtani intérprete do Los Angeles Dodgers no mês passado surgiu em meio a acusações de que ele se apropriou indevidamente de milhões de dólares da conta bancária do astro japonês para saldar dívidas com uma casa de apostas ilegal.

Os representantes de Ohtani não perderam tempo em buscar ações legais, o que levou a investigações por parte das autoridades federais e Liga Principal de Beisebol (MLB).

A investigação em curso, liderada por agências, incluindo a Receita Federal (IRS), o Departamento de Segurança Internae a Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Central da Califórniateria descoberto evidências alarmantes.

Isso sugere que Mizuhara pode ter desviado ainda mais de Ohtani do que inicialmente estimado, com revelações adicionais sobre Mizuhara’s capacidade de manipular Ohtani configurações da conta bancária para evitar detecção.

O início de Ohtani com os Dodgers foi prejudicado por uma investigação sobre jogos de azar

O caso atraiu atenção significativa, especialmente tendo em conta Ohtani estatura como um atleta inovador tanto em arremessos quanto em rebatidas.

Enquanto Ohtani negou veementemente qualquer envolvimento no escândalo, a situação lançou uma sombra sobre o seu contrato histórico com o Dodgersassinado no início desta offseason.

Mizuhara’s advogado, Michael G. Freedmanconfirmou a sua representação, mas recusou-se a comentar mais, sublinhando a sensibilidade do assunto.

Com Mizuhara supostamente enfrentando uma pressão crescente das autoridades, uma rápida admissão de culpa poderia potencialmente influenciar a severidade da sua punição.

À medida que a investigação avança, os holofotes permanecem sobre Ohtani e MLBcom dúvidas sobre os regulamentos da liga sobre jogos de azar e as responsabilidades dos jogadores e funcionários.

O resultado de Mizuhara’s as negociações para uma confissão de culpa poderiam oferecer clareza a uma saga que cativou os entusiastas do desporto em todo o mundo.