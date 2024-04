Irmão de Gavin DeGraw, Joey, irritado com o suposto incidente na cadeira de Morgan Wallen

Proprietário de bar em Nashville Joey De Grawnão está feliz com isso Morgan WallenAs supostas travessuras do bar na cobertura, porque embora a cadeira atirada não tenha atingido ninguém … ela ainda poderia prejudicar a agitada vida noturna da cidade.

Joey e seu irmão, cantor e compositor Gavin De Grawsabe tudo sobre a cena de festas da Broadway em Nashville – eles são donos de um dos pontos quentes da strip – e ele disse ao TMZ … ele está irritado por Wallen supostamente ter jogado uma cadeira do 6º andar porque poderia ter machucado gravemente alguém.

JD diz que não está preocupado com Morgan e seu hábito de beber – na verdade, ele acha que o incidente pode ajudar sua carreira – mas está preocupado com o impacto que isso pode ter no turismo na Broadway, a principal atração de Nashville.

O bar dos DeGraws, Nashville Underground, fica a um quarteirão do Chief’s – onde Morgan estava no domingo à noite – então, os irmãos têm interesse em que as pessoas venham para a área… e se sintam seguras quando o fazem.

Para ser claro, Joey diz que não viu o alegado incidentemas diz que jogar móveis do telhado é, obviamente, uma escolha idiota… não importa quais tenham sido as circunstâncias de Morgan.

Ele está pregando a boa etiqueta do bar, e se você é uma celebridade ou um normie, Joey diz que jogar uma cadeira do telhado de um amigo simplesmente não é educado – referindo-se ao fato de Morgan ser amigo do dono do Chief, Igreja Érica.

Apesar de tudo, Joey diz que Morgan ainda é bem-vindo para dar uma olhada no Underground algum dia… embora ele brinque que eles podem pedir à segurança que o siga para evitar qualquer problema em potencial.



07/04/24

Como informamos… policiais prenderam Morgan depois que disseram que ele jogou a cadeira do telhado do Chief’s. A parte realmente estranha é que temos fotos dele conversando alegremente com uma jovem no telhado… momentos antes da cadeira voar.