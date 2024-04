Irmãs Kardashian chiam em trajes de banho de pele de cobra nas férias em Turks e Caicos

Tele Kardashian irmãs, conhecidas por seu estilo de vida glamoroso, recentemente viajaram para turcos e Caicos para férias luxuosas. Kim e Khlo Kardashian fizeram uma declaração elegante ao exibirem suas figuras em trajes de banho de pele de cobra durante o passeio na praia.

Kim, 43, optou por um minúsculo conjunto de duas peças com estampa marrom-cinza, mostrando seu físico tonificado ao emergir das águas cristalinas. Ela complementou com um colar de cruz dupla e mais tarde vestiu um chapéu de cowboy preto enquanto relaxava na areia branca. Khlo39 anos, escolheu um maiô atrevido com lenço na cabeça combinando, óculos escuros pretos e acessórios dourados, exalando confiança e estilo.

As irmãs se juntaram a outros membros da família, incluindo Kourtney Kardashianque compartilhou um vídeo dela andando de jet ski com Kim, aumentando a atmosfera divertida de sua fuga.

Umas férias invejáveis

Enquanto estava na praia, o Kardashian O clã parecia estar aproveitando algum tempo de qualidade juntos. Khlo postou vídeos adoráveis ​​de seus filhos, filha de cinco anos Verdadeiro e filho de um ano Tatum, brincando na água ao pôr do sol. No entanto, Tristan Thompsono pai de seus filhos, esteve ausente das férias em família.

Kim postou vários vídeos dela Caribe férias nela Histórias do Instagram. A socialite partilhou com os seus seguidores as magníficas vistas sobre a praia, bem como alguns momentos de diversão em família num iate. Em um dos vídeos Kim é visto saboreando um drink, enquanto o barco navega pelas águas quentes do Caribe.

Kim e Khloe tiram um tempo de seus negócios para ficar com a família

Kylie Jenner26, também causou impacto nas redes sociais, descartando falsos rumores de sua gravidez com o namorado Timothe Chalamet. Ela exibiu sua figura em um maiô de duas peças prateado e preto com tachas pretas, legendando a postagem, “De volta ao paraíso.”

O Kardashians as férias chegam em meio a suas agendas lotadas, com Kim ocupada com tudo relacionado à sua marca de roupas e acessórios SKIMS e Khlo gerenciando sua marca de sucesso, Good American. Apesar de suas vidas agitadas, as irmãs reservaram tempo para uma escapadela relaxante na praia, mostrando seu invejável senso de moda e estilo de vida glamoroso para seus milhões de fãs.