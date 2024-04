Isabella, filha de Michael Strahan, chora depois que a quimioterapia é adiada

A adolescente abriu em um vídeo do YouTube sobre seu tratamento em andamento… explicando aos seus seguidores por que ela teve que retornar recentemente ao hospital.

No entanto, este não foi o único tratamento perturbador… ela também teve uma agulha presa em 3 pontos para drenar o líquido. Ela disse que estava acordada durante todo o procedimento.

Isabella passou por outra craniotomia durante sua internação, apenas um mês após a segunda – o que a deixou com muitas dores.

Ela acrescentou … “Não vou mentir, tenho chorado muito. Estou com muita dor. Não está tão ruim quanto da última vez… meu rosto não está tão inchado, mas literalmente dói fazer qualquer coisa. “

Isabella primeiro compartilhou seu diagnóstico de meduloblastoma enquanto aparecia no “Good Morning America” ​​​​com seu pai. Michael compartilha Isabella e sua irmã gêmea, Sofiacom ex Jean Trouxa.