Isla Fisher vista pela primeira vez após notícias do divórcio de Sacha Baron Cohen

Ilha Fisher está telegrafando que seu casamento com Sacha Baron Cohen está, de fato, acabado – como se o anúncio do divórcio não bastasse … ela agora abandonou a aliança de casamento.

A atriz foi fotografada no norte de Londres esta semana, onde ela estava passeando com seu cachorro e conversando ao telefone… e ela estava rolando sozinha aqui, balançando os óculos escuros e segurando um café, parecendo um tanto séria e abatida.

Lembre-se… o casal de longa data anunciou na semana passada que estava seguindo caminhos separados e se divorciando, explicando que eles haviam pedido o divórcio discretamente… o que aconteceu no ano passado.

Não está claro há quanto tempo Isla está sem anel, mas as pessoas definitivamente estão prestando atenção agora.

A notícia do divórcio veio logo após Rebelde Wilson seu novo livro de memórias, “Rebel Rising”, no qual ela acusa Sacha de agindo de forma inadequada é o cenário “Os Irmãos Grimsby”.

Definitivamente não pintou Sacha sob uma boa luz – apesar sua negação da conta dela – e não muito depois… descobre-se que ele e sua esposa estão se separando. Não está claro se o material do livro teve alguma coisa a ver com o fim do livro… aparentemente, parece que isso já estava acontecendo.