Islam Makhachev x Dustin Poirier, retorno de Sean Strickland marcado para o UFC 302

Islam Makhachev defende o título dos leves contra Dustin Poirier na nova luta principal anunciada para o UFC 302, que acontece em Newark, NJ, no dia 1º de junho.

A co-luta principal coloca o ex-campeão dos médios Sean Strickland contra Paulo Costa. Ambas as lutas foram anunciadas na coletiva de imprensa pós-luta do UFC 300 pelo CEO do UFC, Dana White.

Há semanas que circulam rumores de que Makhachev retornaria mais cedo ou mais tarde e Poirier parecia ser o principal candidato à disputa pelo título depois de demolir Benoit Saint Denis no UFC 299 em março.

Ex-campeão interino dos leves, Poirier ficou aquém das duas tentativas anteriores de conquistar o título indiscutível, com derrotas para Khabib Nurmagomedov e Charles Oliveira. Ele tentará pela terceira vez enfrentar um dos campeões mais dominantes do atual elenco do UFC.

Makhachev só experimentou a derrota uma vez em toda a sua carreira e atualmente está em uma sequência de 13 vitórias consecutivas, incluindo duas defesas bem-sucedidas do título dos leves. Mais recentemente, Makhachev nocauteou Alexander Volkanovski em uma revanche após a Luta do Ano em seu primeiro encontro em fevereiro passado.

Agora Makhachev busca a terceira defesa de título ao enfrentar Poirier em uma luta de cinco rounds pelo título que encerrará o UFC 302 em junho.

Quanto ao co-evento principal, Strickland compete pela primeira vez desde que perdeu o título dos médios em uma decisão acirrada para Dricus du Plessis. Quanto a Costa, ele também está tentando voltar à coluna das vitórias após uma batalha com Robert Whittaker no UFC 298, em fevereiro.